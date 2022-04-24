Розвідка Британії: РФ трохи просунулась на Донбасі, Україна тримає оборону

Російській армії вдалося зайняти деякі нові території з початку спроб наступу на Донбасі, українська армія рішуче чинить опір на всіх напрямках, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у останньому огляді британської розвідки про війну в Україні.

У ньому зазначають, що Україна цього тижня відобразила численні спроби наступу вздовж фронту на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 24, 2022