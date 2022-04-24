Розвідка Британії: РФ трохи просунулась на Донбасі, Україна тримає оборону
Російській армії вдалося зайняти деякі нові території з початку спроб наступу на Донбасі, українська армія рішуче чинить опір на всіх напрямках, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у останньому огляді британської розвідки про війну в Україні.
У ньому зазначають, що Україна цього тижня відобразила численні спроби наступу вздовж фронту на Донбасі.
"Незважаючи на те, що Росія змогла дещо просунутися, українська армія чинила рішучий опір на всіх напрямках і завдала значних втрат російським силам. На ефективність російських підрозділів, ймовірно, впливає їх низький моральний дух і обмежений час на відновлення боєздатності та реорганізацію сил після попередніх наступальних операцій" , - Зазначає британська розвідка .