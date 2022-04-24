Азов: на Великдень у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей

Сьогодні на Великдень вороги продовжують обстрілювати та намагаються штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі, скидати бомби на голови дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це у відеозверненні сказав заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (друг Калина).

"Пам'ятайте: у цей час, коли ви пересилаєте великодні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому невинних дітей", - зазначив Паламар .

Він розповів, що росіяни продовжують скидати на захисників Маїруполя та його мирних жителів авіаційні бомби, стріляють із гармат, танків та корабельної артилерії, а ворожа піхота намагається штурмувати. Боєць подякував усім, хто не на словах, а насправді намагається допомогти жителям Маріуполя евакуюватися з небезпечної території, а військовим, що залишилися віч-на-віч із переважаючими силами супротивника, - вийти з оточення. І закликав увесь цивілізований світ приєднатись до цих зусиль.

Як повідомлялося, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк закликав РФ, яка не припиняє спроб атакувати "Азовсталь", "подумати про залишки своєї репутації" і зробити три "маріупольські кроки": оголосити реальне пасхальне перемир'я над Маріуполем; негайно дати гумкоридор для цивільних; погодитись на "спецраунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться близько 1000 осіб цивільних та українських військових, серед яких близько 500 поранених. Українська влада вимагає від росіян забезпечити терміновий гуманітарний коридор із металургійного комбінату.