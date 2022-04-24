Джонсон і Зеленський обговорили британську допомогу для України
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову, у якій обговорили актуальну ситуацію та британську допомогу для України, повідомляє Європейська правда.
"Сьогодні я поговорив із президентом Зеленським, щоб надати йому останню інформацію про кроки Британії для підтримки України. Ми надаємо подальшу військову допомогу, включно із захищеними машинами, та запровадили нові санкції проти представників російської армії.
Ми відновлюємо роботу посольства у Києві, висловлюючи так солідарність з українцями. Крім того, уряд Британії допомагає збирати докази воєнних злочинів. Росію потрібно притягнути до відповідальності за її дії", - зазначив Борис Джонсон.
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розповів про протидію агресії РФ, про ситуацію в Маріуполі. Подякував за важливу й вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу. Обговорили гарантії безпеки для України", - розповів про розмову Володимир Зеленський.