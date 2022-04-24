Джонсон і Зеленський обговорили британську допомогу для України

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром ???????? @BorisJohnson. Розповів про протидію агресії РФ, про ситуацію в Маріуполі. Подякував за важливу й вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу. Обговорили гарантії безпеки для ????????. Цінуємо лідерство @BorisJohnson та ???????? в підтримці ????????!