Офіс генпрокурора: російські військові вбили 213 українських дітей

Російські військові вбили 213 українських дітей, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено" , - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 122, Київській - 114, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 23 квітня внаслідок обстрілу житлового кварталу в Одесі загинула мати з тримісячною дитиною. Цього ж дня стало відомо про смерть двох дівчаток - юних акторок Донецького обласного драматичного театру, які загинули внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполя. Також вчора поблизу Новокиївки Снігурівського району Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ 1500 закладів освіти пошкоджено, 102 з них зруйновано повністю.

18 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що росіяни вивезли з Маріуполя до 5 тис. дітей.