Ракетний обстріл Одеси: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного обстрілу Одеси 23 квітня, повідомляє УНІАН.

Як йдеться в повідомленні Одеської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 квітня 2022 р. військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Внаслідок вибухів ворожих снарядів зруйновані житлові приміщення між 2 та 5 поверхами, виходи було заблоковано, люди перебували у пастці. Також виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.

Зазначається, що будь-яких військових об’єктів на даній території немає.

Супротивник 23 квітня випустив по Одесі сім ракет, дві з них збили, проте в внаслідок ракетного удару загинули вісім осіб, серед жертв була тримісячна дитина. Крім того, в результаті ворожої атаки постраждали 18-20 осіб.

Після атаки окупантів пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.