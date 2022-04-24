NYT: колишній канцлер Шредер не жалкує про свою політику щодо РФ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер не шкодує про свою позицію з приводу Росії, незважаючи на її нинішню війну проти України, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив в інтерв'ю New York Times (NYT). Він зазначив, що немає ніякої провини в колишніх проросійських настроях Берліна.

За даними видання, через 17 днів після відходу з посади канцлера в 2005 році Шредеру подзвонив його друг президент Росії Володимир Путін з пропозицію очолити комітет акціонерів Nord Stream, який відповідав за будівництво першого підводного газопроводу. Цей газопровід був узгоджений в останні тижні його канцлерства і за його рішучої підтримки.

Через 17 років він залишається таким же самовпевненим, зазначає видання.

"Я не звинувачую себе... це не моя справа" , - прокоментував він залежність Німеччини від російського газу, яка дозволила Путіну тиснути на Європу і наповнювати військову скарбницю.

Так він вважає і зараз, коли Путін веде жорстоку війну проти України, і при тому, що вся Німеччина переглядає відносини з Росією.

Видання зазначає, що у Німеччини було переконання, яке підтримувалося довгою низкою канцлерів, галузевих лідерів, журналістів і громадськості, що Росія, пов'язана торговими відносинами, буде занадто багато чим ризикувати в разі конфлікту з Європою.

NYT зазначає, що Шредер був далеко не самотній в цьому переконанні, але сьогодні він став найвидатнішим обличчям тієї довгої епохи прорахунків не тільки тому, що не висловлює жалю, а й тому, що він витягнув з цього солідний прибуток, заробивши мільйони на просуванні російських енергетичних інтересів.

На питання про російські військові злочини в Бучі під Києвом він відповів, що вони повинні бути розслідувані. При цьому Шредер висловив сумнів, що накази по Бучі виходили саме від Путіна.

"Я думаю, що ця війна була помилкою, і я завжди так говорив. Що нам потрібно зробити зараз, так це встановити мир якомога швидше" , - додав він.

Видання зазначає, що Шредер позагласно намагався скористатися своїм статусом друга Путіна і вплинути на нього з метою зупинити війну в Україні. Але у нього нічого не вийшло.

За даними NYT, з початку масштабного нападу на Україну на знак протесту подали у відставку всі співробітники парламентського офісу Шредера, включаючи керівника його апарату і спічрайтера з 20-річним стажем, які працювали з ним з тих пір, як він був канцлером.

Також видання зазначає, що Шредер відмовився від свого почесного громадянства в Ганновері до того, як влада міста зробила це. Востаннє в Ганновері позбавляли почесного громадянства Адольфа Гітлера, посмертно. А коли футбольний клуб "Боруссія Дортмунд", який Шредер підтримує з 6 років, зажадав від нього різкої заяви щодо Путіна, той анулював своє членство.

В даний час Шредер залишається головою комітету акціонерів Nord Stream, заробляючи, як повідомляється, близько $270 тис. на рік, і очолював наглядову раду концерну Nord Stream 2, який побудував другий трубопровід, що з'єднує Росію з Німеччиною по дну Балтійського моря, поки його не закрили.

З 2017 року він також є головою ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть", заробляючи, згідно з загальнодоступними даними, ще $600 тис. рік понад свою щомісячну державну стипендію в розмірі $9 тис. як колишній канцлер.