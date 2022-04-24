"Червоний хрест" заявив про необхідність гуманітарного коридору з Маріуполя

Міжнародний комітет "Червоного хреста" на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з "Азовсталі", як тільки сторони домовляться про це, повідомляє Українська правда.

Про це свідчить заява МКЧХ від 24 квітня.

"МКЧХ глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, у тому числі з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб та сотень поранених потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу".

Міжнародна організація заявляє, що з кінця лютого працює, щоб допомогти нужденному цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися.

І додає, що МКЧХ неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також надання дозволу на доставку туди неупередженої гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.

"Кожен день, кожен годинник, що минає, має жахливу ціну для людей.

Як нейтральний і неупереджений посередник МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації.

На місцях розміщено команди працівників для сприяння проведенню безпечного виходу, як тільки буде укладено таку угоду та надані гарантії безпеки”.