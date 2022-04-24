Луганська ОВА: російські війська зруйнували 7 православних храмів

Війська РФ пошкодили на Луганщині щонайменше сім православних храмів - руйнувань зазнали і новобудови, і пам'ятки архітектури, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в заяві Луганської обласної військової адміністрації.

"Руський мір" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять - православні храми" , - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку. Попри це, у його підвальному приміщенні в неділю відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія.

Частково зруйнована будівля Свято-Катерининського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини. Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному. Пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній. У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

Крім того, зазнали руйнувань ісламський культурний центр «Бісмілля» в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення Євангельських християн-баптистів у Метьолкіному.