МЗС Литви закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кирила

Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримує війну в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс.

"Так. Є така пропозиція, тільки поки проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", - сказав міністр .

Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

"Дискусії та консультації проходять, я знаю про це (...)", - сказав він .

Литовська православна церква – одна із 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.

Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кирилом, який підтримав війну Росії проти України.