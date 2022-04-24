СБУ затримала депутата-колаборанта та ліквідувала агентурну мережу РФ

Служба безпеки України продовжує викривати зрадників, коригувальників вогню та знищувати розгалужені агентурні мережі окупантів, повідомляє Укрінформ.

Про це СБУ повідомляє у Фейсбуці.

Зокрема, у Херсонській області на державній зраді викрили депутата однієї з місцевих рад. Він був завербований представниками федеральної служби безпеки РФ для розвідувально-підривної діяльності.

"Після початку повномасштабної агресії росії проти України колаборант допомагав "розквартирувати" російських військових у тимчасово окупованому Херсоні. Також надавав орієнтири місцевості для патрулювання території міста", - йдеться у повідомленні .

Співробітники СБУ затримали зрадника під час поїздки до Одеси, звідки той планував виїхати за кордон, використовуючи іноземний паспорт.

У Харківській області контррозвідники СБУ викрили поплічницю росіян, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень та житлових кварталів. Вона також передавала загарбникам координати розташування об'єктів критичної інфраструктури та дислокації українських військових. Під час обшуків у затриманої виявлено засоби зв'язку з куратором спецслужб Росії та велику суму російських рублів.

На Луганщині ліквідували групу ворожих інформаторів, до складу якої входили троє мешканців Сєвєродонецька. Вони збирали розвіддані про переміщення техніки ЗСУ, фотографували та передавали загарбникам фото із прив'язкою до місцевості.

"Також російські агенти коригували ворожі артилерійські обстріли міської інфраструктури та житлових будинків. За "роботу" інформаторам обіцяли винагороду у вигляді автомобіля, який окупанти намародерили у місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали агентів на спробі фотофіксації позицій українських військ", - зазначив він .

Ще одну поплічницю загарбників викрили поблизу Попасної. Вона передавала інформацію щодо розташування українських вогневих позицій. Зв'язок із ворогом підтримувала через свою дочку, яка, перебуваючи у Москві, була завербована ФСБ.

На Донеччині СБУ затримала коригувачку ворожого бомбардування одного з краматорських заводів. Саме за її координатами агресори робили авіаудари по промисловому об'єкту.

"До цього зловмисниця збирала розвіддані про позиції та кількість українських військових на території міста. Отриману інформацію передавала у так зване "МДБ ДНР" через відпрацьовані канали зв'язку", - повідомили у СБУ .

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог "розконсервував" на початку повномасштабної агресії Росії для проведення інформаційних диверсій. Зловмисник поширював через соцмережі дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримати ворога. Для цього він спеціально створив та адміністрував понад десять пропагандистських інтернет-платформ.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували із Російської Федерації.