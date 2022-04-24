Гайдай: на Великдень вдалося евакуювати 16 мешканців Попасної

Із Попасної на Луганщині в неділю евакуювали 16 мирних жителів, повідомляє Українська правда.

Про це роозповiв голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай

Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу.

Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки.

За словами Гайдая, бажаючих врятуватись від "руського миру" було й більше, за ними відправили автомобілі, однак окупанти почали обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.