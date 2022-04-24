Лукашенко розповів про "голодних" європейців та закликав сусідів "жити дружно"

Олександр Лукашенко на Великдень закликав сусідів Білорусі "жити дружно" та розповів, як жителі Польщі, Литви та Латвії "просять" пустити їх в Білорусь за гречкою і сіллю, повідомляє УНІАН.

"Перебуваючи в цьому затишному, моєму улюбленому храмі, хотів би звернутися не тільки до білорусам. Але перш до наших сусідів. Бережімо мир. Це зараз так актуально. Пам'ятайте, весь час жартували наді мною, особливо так звані опозиціонери: "чого там, у народу весь час аби не було війни". А я завжди говорив: якщо війна - нічого не треба. І як актуально сьогодні звучать ці прохання і вимоги білоруського народу: аби не було війни" , - заявив Лукашенко.

При цьому він закликав сусідів Білорусі "жити дружно" та заявив, що жителі Польщі, Литви та Латвії "просять, щоб ми їх пропустили в Білорус, хоча б гречаної крупи купити".

"Живімо дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не будемо створювати нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається з сусідніми Литвою і Латвією, поляками. Я про Україну в цьому випадку вже не кажу. Вони ж були такі щасливі, веселі. Жили в "заможному" світі, у них все було. І де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону і просять нас, щоб ми їх пропустили в Білорусь. Хоча б гречаної крупи купити. Гаразд крупи - солі немає, солі просять у нас" , - розповів Лукашенко.

І, звичайно ж, білоруські прикордонники пропускають "голодних" європейців за гречкою та сіллю.