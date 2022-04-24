МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС – реакція Києва

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що Україні не слід пропонувати членство у Євросоюзі, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа у Лех-ам-Арльберзі, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не має отримати статусу кандидата в червні, як розраховує президент Зеленський.

Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

Австрійське видання Heute також наводить слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не слід ставати членом ЄС, навіть надалі. Він висловився за інший шлях для України, аніж повне членство.

За словами міністра, мають бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, приєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Проте він, безперечно, підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - пояснив він .

У МЗС України висловили розчарування позицією глави МЗС Австрії Олександра Шалленберга, який вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи" , - сказав він .

За його словами, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить надто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ'єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного ослаблення Європи.

"Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм мало. Продовжувати під різними приводами відкладати у часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом включення можливостей України" , - зазначив Ніколенко .