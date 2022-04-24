Іспанський оператор ГТС надіслав Україні обладнання для ремонту мережі

Іспанський оператор ГТС Enagas надіслав до України обладнання та матеріали, необхідні для відновлення роботи газотранспортної мережі, повідомляє Економічна правда.

"З Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.

Крім того, наші іспанські колеги надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів" , - йдеться у повідомленні оператора ГТС України.

Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з'єднувачі тощо.