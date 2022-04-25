В Австрії спрогнозували, коли ЄС відмовиться від російського газу

Європейський Союз має намір відмовитися від постачання російського газу до 2027 року, проте в Австрії таку мету називають дуже амбітною, повідомляє УНІАН.

Про це сказала міністр у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер в інтерв’ю Kurier.

За її словами, Австрія на 80% залежить від російського природного газу, що робить країну вразливою до шантажу.

"Зрештою, це результат політики останніх 15 років, коли було зроблено замало для зниження залежності. Ось чому ми зараз працюємо над планом виходу. І водночас ми підготували всі плани на випадок надзвичайних ситуацій" , - сказала вона.

При цьому Гевесслер вважає такі плани дуже амбітними, що потребуватимуть значних змін.