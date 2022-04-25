Часу лишилося небагато: як переселенцям отримати допомогу за два місяці

З 1 травня специфіка виплат для внутрішньо переміщених осіб зміниться: допомогу виплачуватимуть не всім ВПО, повідомляє Сьогодні.

Відповідні зміни Уряд зафіксував у постанові КМУ від 20 березня 2022 року №332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Так, всі переселенці зможуть отримати допомогу лише за два місяці (березень, квітень) у розмірі 2000 грн, на дітей – 3000 грн, а особи з інвалідністю – 3000 грн. Однак з 1 травня 2022 року на допомогу зможуть претендувати тільки ті переселенці, які:

перемістилися з території територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій;

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

оточенні (блокуванні); у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Тож часу, щоб отримати фінансову допомогу, залишилося зовсім мало.

Як отримати допомогу?

Спершу, для отримання допомоги, потрібно стати на облік як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або подати заявку на порталі "Дія".

Щоб отримати статус ВПО та виплати через застосунок: