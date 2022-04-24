Міноборони: понад 80% поранених українських військових повертаються до ладу

Завдяки зусиллям військових медиків, понад 80% поранених українських військових повертаються до ладу, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Вчора мені вдалося передати паски нашим пораненим до одного зі шпиталів України та медичного колективу, бо треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя та здоров'я наших поранених воїнів. І треба розуміти, що це величезна перемога української військової медицини, дуже високий відсоток поранених знову повертається до ладу – це понад 80 відсотків. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування та реабілітацію», - сказала Маляр .

Про забезпечення зброєю української армії заступник міністра зазначила, що зараз усі державні процеси організовані на високому рівні та є можливість забезпечувати Збройні сили всім, що потрібне.

«Єдине, що ми самі не можемо впоратися, – це допомога з важким озброєнням, яке ми очікуємо від західних країн. Все, що стосується інших позицій, сьогодні все це організовано... Але найбільша допомога – це людська участь, увага до наших військових, вияв подяки. І сьогодні це дуже хороша нагода – свято, але це потрібно робити щодня, і це буде найбільший внесок і волонтерів, і всіх громадян для наших Збройних сил», - наголосила чиновник .

Маляр зазначила, що у бойових умовах складно всіх воїнів забезпечити великодніми паски, але все, що можна, робиться.