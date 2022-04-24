У правлячій партії Німеччини поставили під сумнів масштаб злочинів РФ в Україні

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель викликав резонанс постом про Україну у своєму блозі, поставивши під сумнів масштаби військових злочинів РФ в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Der Westen.

Його повідомлення під назвою "Досить, пане Мельник" є спробою звести рахунки з українським послом і ставить під сумнів поточну політику Заходу щодо України та Росії. Деякі уривки викликали резонанс.

Колишній мер Дюссельдорфа сумнівається, що це справді "війна на знищення", яку Росія веде в Україні, "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Чи можна вірити "риториці жертв війни, тобто України?", питає 58-річний політик.

Хоча понад п'ять мільйонів мирних жителів уже втекли з України, колишній мер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування в окремих частинах країни такі масштабні:

"Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фото, які ми отримуємо, жахливі. Але Чи не завжди це той самий мотив?".

Також, на думку Гайзеля, 410 убитих мирних мешканців Бучі – недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.

"Хіба українська риторика геноциду зрештою не баналізує військові злочини в Сребрениці, Мі Лаї та Бабіарі, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - Зазначає політик .

Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував Гайзеля:

"Спочатку Шредер, потім Швезіг, тепер Гейзель. На мій погляд, неможливо, щоб провідний політик СДПН як мер Дюссельдорфа так коментував би загарбницьку війну Росії проти України".

Нагадаємо, низка колишніх німецьких політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, у примусі України до капітуляції.