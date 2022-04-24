ГУР: на Харківщині росіяни намагаються ввести в обіг рублі

Російські загарбники встановлюють у Харківській області України обладнання російського мобільного оператора "Мегафон", намагаються запровадити там рублі, а також агітують місцеве населення виїжджати до Російської Федерації по закупи, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами".

Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до рФ для здійснення покупок товарів та ліків" , – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією.

На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди самоорганізовуються заради взаємодопомоги.

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

За даними ГУР, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.