The Independent: у РФ не можуть загасити сибірські ліси через війну в Україні

У Росії горять сибірські ліси. Загоряння не можуть погасити через брак військових пожежників - їх передислокували для вторгнення в Україну, повідомляє УНІАН.

Як пише The Independent, площа пожеж цього року збільшилася вдвічі.

"Оскільки для великих пожеж часто потрібна військова авіація, щоб виявляти і перевіряти звіти з супутників, а також боротися з пожежами у Сибіру, сумнівно, що ці сили будуть доступні навіть влітку, якщо війна продовжиться. Значить, або пожеж буде більше... або ці літаки і особовий склад відведуть із Західного фронту і привезуть до Сибіру" , – зазначила дослідник клімату з Університету Майамі Джессіка Маккарті.

Вчені побоюються, що масштабні пожежі вплинуть на танення вічної мерзлоти, що своєю чергою призведе до нової хвилі загорянь.

Лісові пожежі в Росії: що відомо

Є інформація, що природні пожежі оточують Сибір і Далекий Схід. Частина міст затягнуло серпанком, вогонь вже підбирається до населених пунктів.

Всього з березня виникло до 800 лісових пожеж на площі понад 45 тисяч гектарів.