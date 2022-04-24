Єрмак розповів, що точно не може бути об'єктом переговорів із Росією

Об'єктом переговорів із Росією не можуть бути незалежність, територіальна цілісність та суверенітет України, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав керівник офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Для нас об'єктом переговорів не може бути наша незалежність, не може бути територіальна цілісність та суверенітет нашої держави", – сказав Єрмак .

Також він зазначив, що питання Криму непросте, і обговорюється, що вирішення цього питання може бути відкладене на якийсь період. Але, за його словами, Україна ніколи не визнає незаконної анексії Криму і боротиметься за цю територію.

Як повідомлялося, останні очні переговори між українською та російською делегаціями проходили у Стамбулі. Українська делегація виступила з низкою пропозицій щодо припинення війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.