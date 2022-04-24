Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 24 квітня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив у Twitter.

"Напередодні його [Ердогана] перемовин із [російським диктатором Володимиром] Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з Азовсталі, негайного обміну заблокованих військових" , — заявив Зеленський.

Також вони обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Лідери порушили питання, пов’язані з її обороноздатністю та з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі.

Раніше Ердоган заявив, що найближчими днями планує провести телефонні переговори з Зеленським та Путіним.