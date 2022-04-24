Папа Римський повторив заклик до пасхального перемир’я в Україні

Папа Римський Франциск закликав у неділю до великоднього перемир’я в Україні, повідомляє Європейська правда.

Оскільки східні християни, які дотримуються юліанського календаря, відзначають в неділю Великдень, Папа Франциск скористався нагодою, щоб закликати до перемир’я в Україні.

За його словами, встановлення перемир’я було б "найменшою і найбільш відчутною ознакою прагнення до миру".

"Нехай атаки припиняться, щоб прийти на допомогу стражденним. Зупинімося й послухаємось слів Воскреслого, який у день Великодня сказав Своїм учням: "Мир вам" - сказав Папа.

Він закликав усіх молитися за мир і мати мужність сказати, що "мир можливий".