Гідрометцентр попередив про можливе сходження лавин в Карпатах

В Україні попередили про значну сніголавинну небезпеку. Є ризик сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня з 24 по 25 квітня.