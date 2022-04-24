Гідрометцентр попередив про можливе сходження лавин в Карпатах
В Україні попередили про значну сніголавинну небезпеку. Є ризик сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня з 24 по 25 квітня.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - йдеться в повідомленні.