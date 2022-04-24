Арестович: активний наступ росіян на сході закінчиться за два-три тижні

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що активний наступ російських окупантів на сході України закінчиться за два-три тижні, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Медуза.

"За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів та втрат — це два-три тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ, і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви" , — повідомив Арестович.

За словами радника глави ОП, щоб підготувати нові резерви, Росії потрібен щонайменше місяць, а то й два.

"За цей час багато чого трапиться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ за цей час сильно зміцняться" , — наголосив він.

Водночас Арестович додав, що Росії нема звідки зміцнюватись.

"У великої матінки Росії не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не лишилося. Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти… Коли їдуть старі танки 1960-х років, старі БТРи та старі артилерійські знаряддя, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш" , — зазначив він.

18 квітня президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що російські окупанти розпочали битву за Донбас і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.