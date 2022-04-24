Daily Express: Британія передасть Україні гаубиці AS90

Британія цього тижня передасть Україні самохідні гаубиці AS90 та 45 тисяч снарядів до них. Гаубиці спочатку надійдуть до Польщі, де українських військових навчатимуть ними користуватися перед відправкою на війну з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише британська газета Daily Express.

Таку інформацію британській газеті надали власні джерела минулої ночі. Очікується, що відправлення озброєння відбудеться разом із перекиданням британських танкових полків на східний фланг НАТО.

Британські гусеничні гаубиці AS90, які мають дальність дії 15 миль, мають високу маневреність та можуть випустити три снаряди менш ніж за 10 секунд. Їхня броня досить міцна, щоб захистити екіпаж з п'яти осіб від бронебійних снарядів.

Нагадаємо, напередодні про передачу Україні важкого озброєння заявив президент Франції Еммануель Макрон. Україна отримає від французької сторони протитанкові ракети "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар".

Крім того, нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання важкої артилерії.