МЗС Туреччини: Україна та РФ розробляють спільну декларацію для завершення війни

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна та Росія працюють над спільною декларацією. Документ розробляється для врегулювання ситуації в Україні, повідомляє РБК-Україна.

"У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях" , - зазначив міністр.

За його словами, крім роботи над текстом, працює також закулісна дипломатія. Водночас Чавушоглу зазначив, що остаточне рішення стоїть за президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.