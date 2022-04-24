МЗС Туреччини: Україна та РФ розробляють спільну декларацію для завершення війни

МЗС Туреччини: Україна та РФ розробляють спільну декларацію для завершення війни
Фото: MSC

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна та Росія працюють над спільною декларацією. Документ розробляється для врегулювання ситуації в Україні, повідомляє РБК-Україна.

"У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях", - зазначив міністр.

За його словами, крім роботи над текстом, працює також закулісна дипломатія. Водночас Чавушоглу зазначив, що остаточне рішення стоїть за президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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