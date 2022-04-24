У США відреагували на затримання співробітників ОБСЄ у Донецьку та Луганську

Співробітників ОБСЄ, яких Росія утримує в Донецьку та Луганську, мають негайно звільнити, заявив посол США в організації Майкл Карпентер, повідомляє Новое время.

"Будь-який персонал, утримуваний Росією, має бути негайно звільнений, а РФ буде притягнута до відповідальності за будь-який завданий їм збиток" , - зазначив він у своєму Twitter.

Карпентер додав, що брехня Росії про те, що співробітники ОБСЄ шпигували на користь українського уряду, заслуговує на осуд.

"Співробітники СММ України лояльно та об'єктивно служили ОБСЄ" , - резюмував посол.

24 квітня стало відомо, що російські окупанти взяли в полон низку співробітників ОБСЄ у Донецьку та Луганську. Організація домагається їхнього звільнення.

За десять днів до цього незалежна експертна місія, створена в рамках Московського механізму ОБСЄ, представила доповідь щодо документування порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також можливих військових злочинів російських військових в Україні.

Доповідь містить понад 100 сторінок та містить розслідування правозахисних та гуманітарних наслідків вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року.