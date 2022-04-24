ОВА: на Луганщині внаслідок обстрілу РФ перебито магістральний газопровід

У Гірській територіальній громаді на Луганщині перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція, повідомляє Укрінформ.

Про це в заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Учора росіяни не тільки вбили шістьох жителів громади та зруйнували житлові будинки, а й завдали значної шкоди залишкам інфраструктури. Зокрема, перебито магістральний газопровід високого тиску. Без блакитного палива залишились орієнтовно 5,5 тисячі абонентів Гірської та Попаснянської громад. Також полум’ям охопило трансформаторну підстанцію. Займання рятувальники приборкали, а от чи вдасться полагодити – подивимось" , - зазначив Гайдай.

Він зауважив, що без світла і води другу добу перебувають жителі Сєвєродонецька.

За словами очільника ОВА, загалом без газопостачання залишаються 46 населених пунктів області - 113 610 абонентів. Водночас знеструмлені 38 населених пунктів – 114 155 споживачів.