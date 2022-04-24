Bloomberg: найбільший виробник пальмової олії забороняє весь експорт

Найбільший у світі виробник та експортер пальмової олії Індонезія забороняє всеь експорт олії із 28 квітня через локальний дефіцит, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Припинення поставок почнеться з 28 квітня і триватиме, поки уряд не вважатиме, що дефіцит подоланий, сказав президент країни Джоко Відодо.

Попередня заборона на експорт цього продукту з країни була введена наприкінці січня та знята у березні. Запровадження заборони призвело до стрибка цін на пальмову олію до рекордних максимумів.

"Цей крок Індонезії посилює протекціонізм країн-виробників сільськогосподарських культур у всьому світі після того, як в Україні спалахнула війна.

Уряди намагаються забезпечити свої країни продовольством в умовах зростання цін. Аргентина, ще один великий постачальник рослинної олії, підвищила експортні податки на соєву олію. ООН закликала країни залишати торгівлю відкритою, заявляючи, що ці кроки лише призведуть до подальшого зростання світових цін", - пише агентство .

Дефіцит харчової олії сколихнув Індонезію, що призвело до вуличних протестів через високі ціни на продукти харчування та затримання торгового чиновника у справі про корупцію.