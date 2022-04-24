Морпіхи показали впольований зі "Стугни" російський танк
Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресцентр командування морської піхоти ВМС ЗСУ.
"Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.
Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів!".