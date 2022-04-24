Верещук звернулася із закликом до ООН щодо ситуації у Маріуполі

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук каже, що Організація Об'єднаних Націй повинна забезпечити гуманітарний коридор із заблокованого російськими військами Маріуполя, повідомляє Українська правда.

Про це заявила Iрина Верещук в ефірі телемарафону.

Міністерка повідомила, що на Великдень 24 квітня не вдалось відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя: Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню.

За її словами, саме це питання має підняти генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Росії.

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.

На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.

Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир…Всі решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор".

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 24 квітня повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.