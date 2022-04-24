Bild: Німеччина закупить 60 американських вертольотів Chinook

Німеччина має намір закупити 60 нових вертольотів Chinook у США, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на урядові джерела.

Тяжкі транспортні вертольоти типу CH-47F закуповуються приблизно за 5 мільярдів євро у американського виробника Boeing.

Вони будуть сплачені зі спеціального фонду у розмірі близько 100 мільярдів, які канцлер Олаф Шольц створив після вторгнення Росії до України. Він прагне відновити силу німецької армії, що була ослаблена економією.

Армія, як і раніше, використовує 50-річні машини CH-53G американського виробника Lockheed Martin. Їх замінять нові Chinook не раніше 2025 року. Важливою причиною вибору нових вертольотів є те, що багато членів Альянсу використовують їх.

Як повідомляє видання, міністр оборони Ламбрехт повідомить Бундестагу про закупівлю наступного тижня.