РосЗМІ: біржа Nasdaq припинить роботу з інвесторами із Росії

Доступ до біржа Nasdaq для резидентів з Росії буде закритий з 29 квітня, повідомляє УНІАН.

Про це пише російське видання "Комерсант".

"Доступ до біржі Nasdaq для резидентів з Росії буде закритий з 29 квітня, повідомили в Ѕахо Bank" , - йдеться в короткому повідомленні виданні.

Напередодні в мережі поширили скріншоти з повідомленням данського інвестиційного банку Saxo Bank для його клієнтів, в якому інформують, що біржі в США і країнах Північної Європи припинять роботу в Росії з 29 квітня.

"Наступні зміни відбудуться з 29 квітня 2022 року. Клієнти, які проживають в Росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq в США і країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах" , - йдеться в повідомленні.

Nasdaq, одна з найбільших бірж, припинить роботу з інвесторами з Росії / соцмережі

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав закон, що зобов'язує всі вітчизняні компанії провести делістинг з іноземних бірж з подальшою конвертацією в російські цінні папери.

Повідомляється, що обіг депозитарних розписок на західних біржах має припинитися за 10 днів з моменту опублікування Закону. Компаніям дадуть п'ять робочих днів на розірвання договорів про розміщення депозитарних розписок.