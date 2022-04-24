Денисова: українських військовополонених утримують у колоніях загального режиму у РФ

Росія утримує полонених українських військових у колоніях загального режиму в Ростовській області, не перепрофілювавши їх у табори для військовополонених, повідомляє Новое время.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменськ-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону.

Денісова повідомила, що півтора місяця тому звідти виселили утримуваних до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув’язнені тепер сплять у три зміни. Установи у Каменськ-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів.

"Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ та ув’язнені, які залишені на підсобних роботах" , — додала український омбудсмен.

Вона наголосила, що правила поводження з полоненими регламентуються Конвенцією про поводження з військовополоненими та додатковими протоколами до неї, прийнятими у 1977 та 2005 році.

РФ у 2019 році денонсувала протоколи 1 та 2 до цієї конвенції, але, незважаючи на це, країна-окупант зобов’язана виконувати принципи, викладені у тексті Конвенції про поводження з військовополоненими станом на 1949 рік.

"Згідно з Конвенцією, військовополонені, захоплені в зоні бойових дій, повинні бути в короткий термін евакуйовані до таборів, розташованих на достатній відстані від небезпечної зони. Умови перебування в цих таборах мають бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, які утримують їх у полоні, що розташовані в цій же місцевості" , — уточнила Денісова.

Станом на 16 квітня Росія утримувала в полоні близько 700 українських військових та понад 1000 цивільних.

21 квітня відбувся шостий обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Додому повернулися 19 українців — 10 із них військові.