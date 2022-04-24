WSJ: Росія намагається засекретити інформацію про фінансовий стан у країні

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, РФ намагається приховати наслідки санкцій, введених Заходом, повідомляє УНІАН.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, російська влада в останні дні перестала публікувати дані про державний борг, експорт, імпорт та нафтовидобуток.

Центробанк обмежив обсяг фінансової інформації, яку мають регулярно публікувати російські банки, а Держдума працює над законопроектом, що забороняє банкам розкривати банківську таємницю іншим країнам.

Крім того, в Міністерстві енергетики Росії, яке публікує щомісячні дані про видобуток та експорт нафти, оголосили, що обмежують "поширення інформації, яка може бути використана для додаткового тиску на російський ринок".

Також Центробанк припинив публікацію даних щодо погашення зовнішнього боргу.