CNN: у Конгресі США закликали повернути посольство до України

Республіканець від штату Іллінойс Вікторія Спартц закликала уряд поновити роботу посольства в Україні. За її словами, такий крок надішле "сильний сигнал для українського народу", повідомляє Європейська правда.

Таку заяву Вікторія Спартц зробила в ефірі CNN.

"Багато країн фактично повертають (свої посольства) до Києва. Найменше, що ми можемо зробити - насправді, можливо, повернути їх до Львова", - заявила вона.

"Це важливо, але це також надсилає сильний сигнал для українців… Для них важливо бачити цю підтримку, і вона робить їх сильнішою, і вони збираються виграти (війну)", – додала конгресмен Спартц.

"На будь-якій роботі – чи то політична, чи дипломатична – пов'язана з ризиком. Так, треба бути розумним. Але якщо ти не на землі, дуже важко виконувати свою роботу", - додала вона.

Спартц також закликала президента Джо Байдена відвідати Україну.

Вікторія Спартц є першою етнічною українкою в Конгресі США. Вона народилася на Чернігівщині та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Сполучені Штати евакуювали посольство з Києва за кілька днів до вторгнення Росії, спочатку перемістивши його до Львова. А після вторгнення посольство припинило роботу в Україні.

Зараз багато західних посольств повертаються до Києва, останньою про такі плани оголосила Великобританія.

Проте адміністрація президента США Джо Байдена не веде активної підготовки до такого повернення. Як зазначається, офіційні особи Держдепартаменту США залишаються стурбованими можливістю російського удару, який може випадково вразити структуру чи американський персонал.

Як зазначається, для багатьох посадовців Держдепартаменту спогади про Бенгазі, коли американського посла було вбито під час нападу на дипломатичний комплекс США, постійно нагадує про необхідність бути надмірно обережними.