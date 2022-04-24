Глава МЗС Британії: ми не заспокоїмося, допоки Путін не програє

У Великій Британії обіцяють не припиняти підтримку України до її перемоги, повідомляє Європейська правда.

Про це на своїй сторінці у twitter пише міністерша закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, включаючи напади на безневинних мирних жителів та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - пише вона.

We are now entering the 3rd month of Putin's illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks на innocent civilians and children in Odessa and siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. ???????? ???????? - Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022

Нагадаємо, раніше Великобританія оголосила про відправку в Україну 20 самохідних артилерійських установок та десятки тисяч снарядів.

Наступного тижня 45 000 фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 буде відправлено до Польщі, де українських військових навчать їх використовувати та обслуговувати перед відправкою на фронт.

А раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Британія надасть Україні більше артилерійської зброї, оскільки конфлікт із Росією переходить у нову фазу.