Глава МЗС Британії: ми не заспокоїмося, допоки Путін не програє
У Великій Британії обіцяють не припиняти підтримку України до її перемоги, повідомляє Європейська правда.
Про це на своїй сторінці у twitter пише міністерша закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
"Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, включаючи напади на безневинних мирних жителів та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - пише вона.
Нагадаємо, раніше Великобританія оголосила про відправку в Україну 20 самохідних артилерійських установок та десятки тисяч снарядів.
Наступного тижня 45 000 фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 буде відправлено до Польщі, де українських військових навчать їх використовувати та обслуговувати перед відправкою на фронт.
А раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Британія надасть Україні більше артилерійської зброї, оскільки конфлікт із Росією переходить у нову фазу.
"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка з великою кількістю артилерії, це те, що ми їм надаватимемо... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - сказав Джонсон у Парламенті.