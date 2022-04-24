ОВА: Росія завдала п'ять ракетних ударів по Полтавській області
У неділю, 24 квітня, Росія завдала п'яти ракетних ударів по Полтавській області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«П'ять російських ракет вдарили об'єктами інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюємо. Усі подробиці пізніше», - написав він у своєму Telegram.
Інші деталі не уточнюються.
У соцмережах повідомляють про вибухи у Кременчуці.