ОВА: Росія завдала п'ять ракетних ударів по Полтавській області

У неділю, 24 квітня, Росія завдала п'яти ракетних ударів по Полтавській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«П'ять російських ракет вдарили об'єктами інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюємо. Усі подробиці пізніше», - написав він у своєму Telegram.

Інші деталі не уточнюються.

У соцмережах повідомляють про вибухи у Кременчуці.