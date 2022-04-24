Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку у президентських виборах Франції

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Суперниця президента країни Еммануеля Макрона Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Під час виступу зі свого штабу, Марін Ле Пен заявила про свою відданість Франції та французькому народу. Вона відзначила, що 43% підтримки вже є, нібито, для неї приголомшливою перемогою.

Кандидат на посаду президента додала, що не має наміру покидати політику після поразки.

"Мільйони наших співвітчизників обрали національний табір та зміни. Я хотіла би висловити глибоку подяку тим, хто мав довіру в першому турі, і тим, хто своїми мільйонами приєднався до нас у другому турі" , - зауважила Ле Пен.

Також вона наголосила, що боротиметься з "монополізацією влади небагатьма".