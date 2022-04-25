Ціни на первинну нерухомість зростатимуть на 12% на рік - прогноз

Ціни на первинному ринку житлової нерухомості будуть характеризуватись розбіжністю в побажаннях продавців та оцінках покупців. До балансу ринок прийде за кілька місяців, а потім ціни почнуть перманентно зростати, повідомляє UBR.

Через 2-3 місяці після закінчення війни український ринок нерухомості знайде баланс між попитом та пропозицією, а потім ціни на первинному ринку почнуть зростати на 1% на місяць, або на 12% у річному вимірі. Такий прогноз дав фахівець із ринку нерухомості Михайло Артюхов.

На думку, висловлену президентом Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрієм Пітою, зараз фактично заморожений ринок первинного житла почне відновлюватися після поновлення роботи Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Після цього, вважає Піта, середня вартість первинного житла на Західній Україні може збільшитись на 5-10% від довоєнного рівня – цьому сприятиме приплив переселенців з інших регіонів держави, а також дефіцит пропозиції на місцевому ринку.

Якщо говорити про загальний стан ринку України, то Михайло Артюхов висловив думку, що він почне відновлюватись не після відкриття Держреєстру, а лише після закінчення бойових дій. Протягом перших трьох місяців угоди характеризуватимуться розбалансуванням між ціною пропозиції та можливостями потенційних покупців – до цього призведе збільшення частки власників нерухомості, що беруть участь безпосередньо в переговорах, а не професійних фахівців.

Вже після того, як учасники ринку прийдуть до балансу між попитом та пропозицією, ціна на житло почне збільшуватись на 1% на місяць, прогнозує Артюхов. При цьому він вважає, що до довоєнного рівня вартість житла навряд чи повернеться за рік.

До грудня 2021 року, підраховували на профільному порталі "ЛУН", середня вартість квадратного метра у київських новобудовах становила 34,7 тис. грн, у львівських – 20,9 тис. грн.