Скандал із преміями: голову та двох членів правління ОПЗ відсторонили

Наглядова рада Одеського припортового заводу прийняла рішення відсторонити голову та двох членів правління від виконання обов’язків після того, як вони оформили собі 7 млн грн премій під час воєнного стану.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ заводу.

"Члени наглядової ради одноголосно вважають неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій ТОП-менеджменту" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оскільки ані наглядова рада в цілому, ані її комітети не погоджували та не розглядали рішення про призначення премій, за нього несуть персональну відповідальність відповідні посадові особи товариства.

"Саме тому сьогодні на позачерговому засіданні наглядова рада ухвалила рішення відсторонити від виконання службових обов’язків в.о голови правління та двох членів правління, яким такі виплати були здійснені" , - зазначається у зверненні наглядової ради.

Також зазначається, що члени наглядової ради отримали інформацію про відповідну виплату зі ЗМІ, оскільки чинне законодавство передбачає подання лише квартальних звітів менеджменту до органу управління.

Наглядова рада закликала керівництво повернути гроші і пообіцяла провести аудит.