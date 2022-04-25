WSJ: у США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої

США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Офіційні особи заявили, що Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Це своєю чергою може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.

За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію. Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.