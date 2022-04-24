Посол РФ: США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі

За словами посла Росії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів.