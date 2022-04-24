ОК "Південь": ЗСУ звільнили 5 сіл та знищили комплекс "Панцир С1"

ВСУ забезпечили собі контроль території в районі п'яти населених пунктів Миколаївської області поблизу с межею Херсонської області. За день на південному напрямку втрати окупантів склали 73 людини та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

На тимчасово зайнятих територіях України російські війська вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, у тому числі свободу пересування. Населені пункти, які готують до проведення псевдо-референдумів, закриті для в'їзду та виїзду.

Відзначено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спроба висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвана.