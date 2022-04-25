Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції

За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів Макрон випередив Ле Пен на 3 відсотки. При цьому за Макрона закликали голосувати відразу кілька кандидатів у президенти Франції.

Зазначимо, що в цьому році другий тур президентських виборів пройшов між тими ж самими кандидатами, що і у 2017 році. Тоді Макрон набрав близько 66% голосів, а Ле Пен - близько 33%.