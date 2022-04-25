Розвідка Британії: РФ планує інсценований "референдум" у Херсоні

Російські війська мають намір інсценувати проведення "референдуму" в зайнятому ними Херсоні, щоб таким чином виправдати свою окупацію в Україні частини територій області, йдеться в новому зведенні військової розвідки Великої Британії, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві британського міністерства оборони у Twitter.

"Росія планує інсценований "референдум" в Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до цілі Росії зі створення сухопутного моста в Крим і домінування на півдні України" , - йдеться в публікації.

У Міноборони Британії нагадали, що в 2014 році Кремль проводив аналогічні заходи в українській Автономній Республіці Крим, влаштувавши нелегітимний "референдум" про приєднання півострова до РФ, щоб заднім числом виправдати його захоплення.

"Власні внутрішні вибори в Росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а високопоставленій опозиції не дозволили балотуватися" , - додали у відомстві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ організує "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, Україна припинить будь-які переговори з Москвою.

Нагадаємо, за даними українських військових, російські окупанти нещодавно перенесли дату проведення в Херсоні фейкового "референдуму" на 27 квітня, а потім зрушили плани на початок травня.