У ЄС заявили, що розглядають часткове нафтове ембарго РФ

У шостий пакет санкцій проти Росії можуть включити обмеження на імпорт російської нафти. Передбачається, що обмеження будуть складені таким чином, щоб мінімізувати збиток для країн-членів ЄС, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке активно розглядається – це та чи інша форма нафтового ембарго.

"Коли ми вводимо санкції, ми повинні це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутній збиток для себе" , — сказав Домбровскіс.

Він також зазначив, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або введення тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.