Прем'єр Великобританії і генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.