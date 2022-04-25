Джерело: Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з американською делегацією

У Києві вчора з візитом побували держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, тоді ж відбулася зустріч чиновників з президентом Володимиром Зеленським.﻿﻿ Про це, з посиланням на джерела в Офісі президента, повідомляє Українська правда.

Американська делегація прибула в Україну 24 квітня. В неділю американських міністрів прийняв Зеленський.

"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі буди дуже продуктивні. Вранці оголосимо про результати" , - повідомляє джерело. ﻿

Візит Блінкена та Остіна – перший приїзд американських чиновників безпосередньо в Україну з початку російської інтервенції.

Цей приїзд важливий на тлі того, що США, на відміну від багатьох європейських країн, досі не повернули своє посольство у Київ.